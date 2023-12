Latvijas Bankas prognozes: vidējā inflācija šogad paliks 9%, IKP kritīsies

Šogad Latvijas Banka prognozē budžeta deficītu 3,3% apmērā no IKP, bet valsts parādu - 42,8% apmērā no IKP. Savukārt 2024.gadā tiek prognozēts budžeta deficīts 4% apmērā, bet valsts parāds 43,6% no IKP. 2025.gadā budžeta deficīts tiek prognozēts 3,3% apmērā no IKP, bet valsts parāds - 43,9% apmērā no IKP.