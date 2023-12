Dombrovskis: sankcijas pret Krieviju ir efektīvas

"Kopumā sankcijas savu rezultātu dod. Piemēram, ja mēs skatāmies uz Krievijas lielāko budžeta ieņēmumu avotu, kas ir naftas un naftas produktu eksports, tad Krievijas ieņēmumi no naftas eksporta, salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad ir samazinājušies par apmēram trešdaļu. Tur liela ietekme ir ES noteiktajam naftas embargo un G7 noteiktajiem naftas cenu griestiem," sacīja politiķis.

Dombrovskis gan atzīmēja, ka jārēķinās ar to, ka daudzas pasaules valstis šīm sankcijām nav pievienojušās, tostarp tādas lielas valstis kā Ķīna un Indija, un līdz ar to Krievija aktīvi meklē alternatīvus noieta tirgus.

"Arī Krievijas finansiālā situācija ir samērā sarežģīta. Rubļa kurss ir krītošs, Krievijas centrālā banka to aizstāv un attiecīgi ir bijusi spiesta palielināt procentu likmes nu jau līdz 15%. Salīdzinājumam, Eiropas Centrālās bankas galvenā bāzes refinansēšanas likme pašlaik ir 4,5%. Tas arī negatīvi ietekmē Krievijas ekonomiku un iedzīvotāju pirktspēju. To ietekmē arī pietiekami augstā inflācija, kas ir vērojama Krievijā," turpināja komisārs.

Dombrovskis norādīja, ka Krievija ir pārgājusi "uz tādu kā kara ekonomiku", kad trešdaļa no Krievijas budžeta tiek novirzīta militārajām vajadzībām un tiek strauji kāpināts militārās ražošanas apjoms. Tādēļ arī no ES un no Rietumvalstu puses kopumā ir svarīgi koncentrēties uz militārās kapacitātes stiprināšanu, "jo Krievija acīmredzami būs gatava šo karu turpināt, un nevar izslēgt, ka arī vēlēsies uzsākt jaunus karus".