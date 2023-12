Rīgā notiks daudz un dažādi Ziemassvētku pasākumi

No šodienas līdz 7.janvārim plkst.12 un 14 kinoteātrī "K. Suns" norisināsies bezmaksas kinoseansi bērniem. Programmā sešas pilnmetrāžas animācijas filmas un divas bērnu un jauniešu spēlfilmas.

Ziemassvētku priekšvakaru ieskandinās Ziemassvētku vecīšu kvintets. 24.decembrī no plkst.11.30 līdz 12 kvinteta uzstāšanos varēs klausīties Bastejkalnā, bet no plkst.12.30 līdz plkst.13 Vērmanes dārzā. Skanēs labi atpazīstamas un tradicionālas Ziemassvētku dziesmas.

No plkst.13 līdz 16 Rīgas Lutera baznīcas teritorijā, Ziemassvētku dārzā Torņakalnā iedegs ceturto Adventes sveci un darbosies tirdziņš, foto stūrītis, kafejnīca, labo domu un pateicību vieta klusumā, bet Rīgas Centrāltirgū plkst.15 norisināsies Ziemassvētku balle ar Ilonu Bageli un Vairu Nartišu "Prieka orķestri".

25.decembrī, Pirmajos Ziemassvētkos, no plkst.13 līdz 16, Rīgas Lutera baznīcas teritorijā, notiks koncerts uz āra skatuves. Koncertā uzstāsies Anete Kozlovska, Kristaps Vanadziņš, kamerkoris "MoonBeams", Linda Naudiņa u. c.. Paredzēts tirdziņš, foto stūrītis, kafejnīca, labo domu un pateicību vieta klusumā, bet plkst.16 uz baznīcas pulksteņa vecās ciparnīcas tiks iedegta pirmā no 12 Svēto nakšu svecēm.