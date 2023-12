"Aiz priekškara": Kremļa propagandistu mīļākā nodarbe šogad – kodolieroču žvadzināšana

Analizējot aizejošā, 2023., gada Krievijas propagandas vēstījumus, kā galvenie temati izkristalizējas Krievijas iebrukuma Ukrainā nepieciešamības pamatošana pašmāju sabiedrībai - jo ir bažas, ka, līdz ar lielajiem dzīvā spēka zaudējumiem, varētu rasties zināma, ja ne gluži neapmierinātība, tad spriedze, - un cieši ar to saistītie stāsti par jaunu, "daudz taisnīgāku" starptautiskās kārtības arhitektūru, kas būšot daudzpolāra un kurā vadošo lomu ieņemšot Krievija, ap sevi pulcējot visas pasaules nedemokrātiskos režīmus.

Savukārt attiecībā uz notikumiem frontē dominējošie stāsti vēstīja par to, ka ukraiņu pretuzbrukums ir izgāzies, Rietumi no Ukrainas ir novērsušies, tai sniegtā palīdzība ievērojami saruks. Galvenais krievu apgalvojums ir par to, ka faktiski Ukraina jau ir karu zaudējusi.