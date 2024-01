Kas Latvijā mainās no 1. janvāra? 30 izmaiņas, kas skars daudzus iedzīvotājus

Jaunais 2024. gads atnesis arī virkni jaunumu un izmaiņu, kas skars lielāko daļu no Latvijas iedzīvotājiem. Portāls "Apollo.lv" apkopojis būtiskākās izmaiņas, kas no 1. janvāra stājas spēkā.

1. Minimālā mēnešalga Latvijā palielināta līdz 700 eiro

Šodien stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos, ar kuriem minimālā mēneša darba alga Latvijā tiek palielināta no 620 uz 700 eiro.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, 2018.-2021.gadā darba ņēmēju īpatsvars, kuri saņēma minimālo algu vai mazāk, bija robežās no 18,1% līdz 20,6% jeb aptuveni piektā daļa no visiem darba ņēmējiem, bet 2022.gadā minimālās algas saņēmēju īpatsvars ir bijis zemākais pēdējo piecu gadu laikā, samazinoties līdz 16%.

CSP dati par darba ņēmēju skaitu, kuriem darba ienākumi bija līdz un minimālās algas apmērā, liecina, ka 2022.gadā no 123 143 darba ņēmējiem privātajā sektorā bija 94 190 darba ņēmēji jeb 17,7% no privātajā sektorā nodarbinātajiem, savukārt, sabiedriskajā sektorā bija 26 032 darba ņēmēji jeb 11,4% no sabiedriskajā sektorā nodarbinātajiem.