Gadumijā ugunsdzēsējiem darba netrūka

Kā aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ( VUGD ) preses pārstāve Viktorija Gribuste, no 31.decembra plkst.6.30 līdz 1.janvāra plkst.6.30 dienests saņēma 78 izsaukumus - 52 uz ugunsgrēku dzēšanu, 12 uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi izrādījās maldinājumi.

Vecgada dienā ap plkst.16.30 Rīgā, Krasta ielā, divstāvu sabiedriskā ēkā pie ieejas dega tirdzniecības aparāts un sadzīves mantas 2,5 kvadrātmetru (m2) platībā. No ēkas tika evakuēti seši cilvēki.

Plkst.21.41 saņemts izsaukums uz Dārza ielu Dobelē, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā aizdegās Ziemassvētku eglīte, bet no tās - starpstāvu pārsegums. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD).