Teju trešdaļa iedzīvotāju apņēmušies šogad rūpīgāk plānot savu budžetu

Rūpīgāka budžeta plānošana un ikdienas izdevumu pārskatīšana ir populārākā finanšu apņemšanās 2024.gadam - to norāda 29% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, no tiem lielākā daļa vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Arī Lietuvā un Igaunijā iedzīvotāji visbiežāk apņēmušies pievērsties sava budžeta plānošanai - to atzīmē 33% respondentu.