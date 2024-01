Ko nesīs 2024. gads?

Migrācija

Nākamgad, domājams, nemazināsies nelegālās imigrācijas spiediens uz Rietumu sabiedrībām, kas pastiprina to iekšējo polarizāciju un ir arvien lielāka loma vēlēšanās. Īpaši lielu ietekmi migrācijas jautājums, visticamāk, atstās uz 2024.gada vēlēšanām ASV. Taču arī ES tas turpinās saspīlēt gan dalībvalstu savstarpējās attiecības, gan to attiecības ar Briseli. Nav šaubu, ka nākamais gads kļūs par visnopietnāko pārbaudījumu tā dēvētajam migrācijas paktam, par kuru tika panākta vienošanās 2023.gada nogalē. No vienas puses, kļūs redzams, cik lielā mērā ES būs gatava un spējīga īstenot apņēmību bez kavēšanās repatriēt atraidītos patvēruma meklētājus, bet, no otras, 2024.gads viesīs skaidrību, cik lielā mērā dalībvalstis un to sabiedrības būs gatavas akceptēt pastāvīgu obligātu nelegālo imigrantu pārdali, jo sociālo spriedzi, kuru izsauc pārlieku liels citai kultūrai piederīgu imigrantu skaits, apliecinājuši gan nu jau par regulāriem kļuvušie grautiņi Francijā, gan antisemītiskās demonstrācijas, kas pēc 7.oktobra slaktiņa pārņēmušas gan daudzas Rietumeiropas valstis, gan ASV.