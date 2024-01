"Pasažieru vilciens" skaidro, kā atgūt naudu, ja vilciens kavē vai tiek atcelts

R.J. Grigulis norādīja, ka ierasti AS "Pasažieru vilciens" pasažieru pārvadājumu punktualitāte ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā, pērn 98,3% vilcienu no dzelzceļa stacijām izbrauca un tajās iebrauca atbilstoši grafikam. Diemžēl tehnisku iemeslu dēļ un pretēji ierastajai situācijai pēdējās nedēļās daži reisi, kas ir izpildīti ar "Škoda Vagonka" ražotajiem jaunajiem vilcieniem, ir kavējušies vai atcelti.