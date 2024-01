Video un foto ⟩ Ieskaties, kā bargajā aukstumā izskatās jūras krasts Dubultos

Dienesta brīdinājumā teikts, ka nakts vidū Rīgā gaidāms stiprs sals - gaisa temperatūra pazemināsies no -20 līdz -21 grādam. Pastāv veselības traucējumu risks atsevišķām iedzīvotāju grupām, piemēram, vecākiem cilvēkiem un zīdaiņiem, bezpajumtniekiem, norāda VUGD.

Minimālā gaisa temperatūra rietumos būs no -14 līdz -19 grādiem, Kurzemes piekrastē no -9 līdz -14 grādiem, austrumos no -20 līdz -24 grādiem, ziemeļaustrumu rajonos līdz -30 grādiem.