VIDEO ⟩ Rīdzinieks īsteno sapni par ASV auto iegādi, tomēr jau trīs mēnešus cīnās ar CSDD prasībām

2001. gada izlaiduma milzīgais "Ford Excursion" ar 6,8 litru V10 dzinēju nesen tika atvests no ASV .

No trešajām valstīm, tostarp ASV, ievestus spēkratus jāpārbauda un jāsertificē braukšanai Eiropas Savienībā. Ja nepieciešams, jāpiekoriģē šejienes standartiem.

"Atradu Lietuvā. Ar tīriem dokumentiem. Bija tikko ievesta no ASV, bija pārtaisīta pēc Eiropas standartiem. Devos uz CSDD, lai noformētu. Sākās problēmas ar izmešiem. Pateica, ka ir pretrunīga informācija. OBD pārbaudē pateica, ka izmeši nav atbilstoši Kalifornijas emisiju standartam. Kas tieši neatbilst – tā arī nepaskaidroja. Ja būtu kāds slēdziens, kas tieši nav atbilstošs, es varētu to izlabot, bet no viņu puses klusums," stāsta Vladimirs.