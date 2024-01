Juridiskais birojs ar "palīdzīgu roku" finanšu grūtībās nonākušos iedzen vēl dziļākā bedrē

Viens no pirmajiem bijis ieteikums pārtraukt maksājumus kreditoriem. Toties naudu, kaut pa daļām gada laikā samaksāt birojam par procesa ierosināšanu, lai ātrāk varot sākt rīkoties. No vairāku klientu lietām un paša biroja publiskās informācijas izriet, ka mēnesī bija jāmaksā 170-240 eiro, atkarībā no laika, kad klientiem slēgts līgums, un kopējā tieši birojam domātā summa sasniedza 1300 līdz 2000 eiro. Kamēr to birojam izmaksā, saziņu ar kreditoriem pārņemšot viņi.