VIDEO ⟩ Tas nav komandējums: KNAB vērtēs vairāku Saeimas deputātu braucienu uz Ķīnu

No minētās deputātu grupas braucienā par Ķīnas valdības naudu devies tās vadītājs Ainārs Šlesers, kā arī Ričards Šlesers, Kristaps Krištopans, Ramona Petraviča un Linda Liepiņa no partijas "Latvija pirmajā vietā", Viktorija Pleškāne no partijas "Stabilitātei" un divi deputāti no Nacionālās apvienības – Aleksandrs Kiršteins un Edmunds Teirumnieks.