Apsūdzēta par nelikumīgu robežas šķērsošanas organizēšanu. "Gribu palīdzēt bēgļiem" pārstāve Raubiško stāsies tiesas priekšā

"Gribu palīdzēt bēgļiem" jau iepriekš norādījusi, ka pērn 11. janvārī Raubiško saņēma sev adresētu Eiropas Cilvēktiesību tiesas vēstuli par lēmumu lietā "M.A. and Others V. Latvia". Ar šo lēmumu tiesa paziņojusi par pagaidu pasākumiem, proti, tā ir uzdevusi Latvijas valdībai līdz 8. februārim neizraidīt vairākus Sīrijas pilsoņus no Latvijas teritorijas, kā arī piešķirt viņiem pārtiku, ūdeni, apģērbu, adekvātu medicīnisko palīdzību un pagaidu mājokli.