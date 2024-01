Ko Eiropai darīt ar Orbānu?

Eiropas Savienībai (ES) cenšoties panākt vienošanos par turpmāko finansiālo palīdzību Ukrainai, pieaug satraukums, ka cena, kas tiks samaksāta par izvairīšanos no kārtējā Budapeštas veto, var kļūt par bīstamu precedentu un var novest pat pie šāda darījuma apšaubīšanas tiesā.

Cena, ko nākas maksāt

Taču izvairīšanās no Orbāna veto kaut ko maksās. 26.decembra samitā ES līderiem izdevās apstiprināt iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Ukrainu, pārliecinot Ungārijas premjeru balsošanas laikā atstāt sanāksmes telpu. Tomēr domājams, ka galvenā loma bija dienu iepriekš pieņemtais lēmums atbloķēt desmit miljardus eiro no tiem iesaldētajiem līdzekļiem, kas Budapeštai pienākas no ES fondiem.