VIDEO ⟩ Aiztur itāļu mafijas bosu, kurš izbēga no cietuma, izmantojot palagus

Viņš tiek uzskatīts par vienu no 10 bīstamākajiem Eiropas noziedzniekiem. 40 gadus vecais vīrietis izcieta 24 gadu cietumsodu par narkotiku kontrabandu un citiem noziegumiem.

Pagājušā gada februārī viņš izbēga no cietuma, izmantojot palagus, no kuriem viņš izveidoja virvi, lai norāptos pa to.