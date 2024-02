VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Propagandisti apspriež it kā Kijivā notikušu ballīti, kas noslēgusies ar grupveida seksu

Putins arī lepojās ar Krievijas militāro industriju un valsts ekonomikas straujo izaugsmi. Laikraksts "Financial Times" par to raksta, ka "ekonomisti un pat daži Kremļa augstākstāvošie tehnokrāti ir brīdinājuši, ka straujie tēriņi atklāj jaunas plaisas Krievijas ekonomikā. Tā vietā, lai mazinātu savu atkarību no naftas un gāzes eksporta pārdošanas, kas veido aptuveni trešdaļu no budžeta ienākumiem, Putina karadarbība ir radījusi jaunu atkarību: militāro ražošanu".