Ivanova aizturēšana un ugunsgrēks Odesā

Ja Rietumu presē viena no visvairāk apspriestajām ziņām par Krievijas iekšpolitiku bija Krievijas aizsardzības ministra vietnieka, par Ukrainas kara arhitektu dēvētā, Timura Ivanova aizturēšana saistībā ar kukuļņemšanu, tad Krievijā par to izskanēja tikai īsa informācija ziņu raidījumos un to tikai īsi pieminēja raidījuma "60 minūtes" vadītāja Olga Skabejeva. Nav pārsteigums, ka neviens no raidījuma dalībniekiem par šo notikumu neteica ne vārda un par to neizraisījās ne mazākā diskusija.