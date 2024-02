Brīdina par īpaši sarežģītiem braukšanas apstākļiem atkalas un apledojuma dēļ

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2), Valmieras šosejas (A3), Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4), Daugavpils šosejas (A6) no Rīgas līdz Nīcgalei, Ventspils šosejas (A10) no Strazdes līdz Ventspilij, Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Spoģiem, Rēzeknes apvedceļa (A15) un autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).