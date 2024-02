Apsūdz vīrieti par izvarošanu un seksuālu vardarbību pret mazgadīgo meitu sešu gadu periodā

Apsūdzētais periodā no 2016. gada marta līdz 2022. gada maijam, dzīvojot kopā ar savu meitu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, un izmantojot to, ka atradās divatā ar viņu un neviens netraucēja viņa prettiesisko darbību veikšanu, kā arī izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli – meitene sava vecuma dēļ nespēja izprast ar viņu veikto darbību patieso raksturu un nozīmi un pretoties tām –, kā arī uzticēšanos viņam kā tēvam, vairākkārtīgi vardarbīgi veica seksuāla rakstura darbības ar mazo meiteni un viņu arī izvaroja.

Par smagāko no izdarītajiem noziegumiem personai, ja tā tiks atzīta par vainīgu, var tikt piemērots mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku līdz pat 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz pieciem gadiem.

Seksuāla vardarbība ir jebkura seksuāla rakstura darbība – mēģinājumi īstenot seksuālu aktu, nevēlami seksuāla rakstura komentāri vai darbības, kuras ir vērstas pret citas personas seksualitāti bez pašas personas piekrišanas (izmantojot piespiešanu vai kā citādi). Ja seksuālai vardarbībai tiek pakļauti bērni, tad viņi par to nestāsta. Tam ir vairāki iemesli – bērni baidās, ka viņiem neticēs, ka viņiem atriebsies, viņi nezina, kas notiks pēc tam un kā uz to reaģēs viņiem emocionāli tuvi cilvēki. Daži bērni nezina, ka tas, kas ar viņiem noticis, ir nepareizi un viņiem kaitējoši. Prokuratūra norāda, ja ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no seksuālas vai cita veida vardarbības, nekavējoties vērsties Valsts policijā.