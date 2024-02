Vērienīgā operācijā veiktas vairāk nekā 100 kratīšanas visā Eiropā, tostarp Latvijā

Veiktie aprēķini liecina, ka no 2015.gada beigām Maltas finanšu iestāde atmazgāja vismaz 4,5 miljonus eiro no noziedzīgām darbībām. Tomēr kopējā legalizētās naudas summa varētu pārsniegt desmitiem miljoniem eiro. Aizdomās turētā finanšu iestāde sniedza naudas atmazgāšanas pakalpojumus, izmantojot tā sauktos čaulas uzņēmumus un privātpersonu tīklu, kas bija reģistrēti kā šo uzņēmumu direktori, bet kuri faktiski neveica saimniecisko darbību.

Noziedzīgā personu grupa darbojās galvenokārt no Rīgas un Berlīnes. Izmeklēšanu 2021.gadā uzsāka Latvijas varas iestādes pēc tam, kad pamanīja neparastus naudas pārskaitījumus no Latvijas uz kādu Maltas finanšu iestādi. Vienlaikus Vācijas varas iestādes bija sākušas paralēlu izmeklēšanu par aizdomīgām naudas plūsmām, kas saistītas ar to pašu finanšu iestādi.