Pirmdienas horoskops: 26. februāris

Nežēlo spēkus. Kaut arī darbs prasīs daudz enerģijas, pēc tam būs gandarījums. Atzinīgi vārdi dažkārt ir vērtīgāki par ciparu bankas kontā - kaut arī par to pēdējo būtu grēks žēloties.

Nemierīgi. It kā kāds būtu ieslēdzis paātrinājumu. Ielūkosies darbu sarakstā un sapratīsi, ka šīs nedēļas dienas jau saplānotas ne pa stundām, bet minūtēm. Ar sparu jāķeras pie darbiem.

Nedēļa sākas ar pozitīvu noskaņojumu, notver to sajūtu, un dienas laikā mēģini nepazaudēt. Daudz labu lietu izdosies realizēt, esot uz iedvesmas viļņa.

Tu esi racionāls cilvēks ar loģisku prātu un pragmatisku pieeju, tomēr reizumis jāļaujas sajūtām. Šodien ātri sapratīsi to, kas „rakstīts starp rindiņām”, kas kuram prātā un kādi ir cilvēku rīcības motīvi.

Ar pilnu jaudu metīsies jaunās nedēļas darbos, un no citiem vēlēsies sagaidīt to pašu. Straujajā ritmā var izcelties nevajadzīgs strīds vai kāds vārds izsprukt pirms vēl esi to apdomājis.