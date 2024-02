FOTO ⟩ Krievijas uzsāktā kara otrajai gadadienai veltītā izsolē savākti 19 280 eiro Ukrainas atbalstam

"Ir ļoti svarīgi būt šeit, kā arī just, ka mums ir tik daudz partneru. Es vēlētos īpaši uzsvērt, kāpēc mēs esam šeit. Mēs esam šeit tāpēc, ka jau divus gadus izdzīvojam. Mēs izdzīvojam kopā ar jums, pateicoties jums un pateicoties mums. Es esmu šeit, lai pateiktos visiem Latvijas cilvēkiem par to, ko jūs darāt, par to, ko darījāt un par to, ko turpināsiet darīt. Divu gadu laikā mēs esam sapratuši, ka karš nav tikai starp Ukrainu un Krieviju - tas ir globāls karš. Diemžēl vai nu mēs kopā uzvaram, vai arī kopā zaudējam," atzīmē vēstnieks.