Akordeoniste Inita Āboliņa pamet "Lauku muzikantus"

"Mēs jau patiesībā no pagājušā gada augusta dažādos pasākumos lielākoties spēlējam bez Initas, un viņas vietā ir cits mūziķis," saka "Lauku muzikantu" solists Normunds Ķietis.

Kāpēc tad Inita aizgājusi no "Lauku muzikantiem"? Ķietis lēš – tas nav bijis viegls darbs – sievietei spēlēt akordeonu, darīt to ar tādu atdevi un prasībām pret mūziku. "Daudzi varbūt to pat nespēj novērtēt, bet tas ir smags darbs – gan mājās, gan uz skatuves, gan nākamās dienas pēc koncertiem.