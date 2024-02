Mūziķe LP, parādoties Krievijas fanu dāvinātā džemperī, saniknojusi lietuviešus. Koncerts atcelts

Vienā no videoklipiem, ar kuru dalījusies dziedātāja, bija redzama arī dāvanai pievienotā kartīte. Tajā lasāms LP fanes Olgas rakstītais: "Tas ir džemperis, ko es jums pasūtīju kā dāvanu no mūsu fanu kluba 2020. gada tūrei, kas tā arī nekad nenotika. Kas to būtu domājis... Dzīve vairs nav tāda pati, bet, par laimi, mīlestība turpinās. Šis džemperis nevar palikt noliktavā uz visiem laikiem. Es domāju, ka ir pienācis laiks, lai jums tāds būtu. Ļaujiet, lai tas jūs apņem ar siltumu, lai tas liek jums justies mājīgi, it īpaši, ja laikapstākļi ir slikti."