Aktieris Andris Keišs atklāj savu un sievas Kristīnes Zadovskas iepazīšanās stāstu

"JRT pagalmā ir noticis viens no manas dzīves lielākajiem mirkļiem. Tas bija 1999. gada maijs. Mēs nesen kopā ar Kairišu bijām uztaisījuši Dostojevska Idiotu, un Viesturs tajā brīdī jau taisīja izrādi Operā. Tajā maija vakarā Viestura dzīvesbiedre Ieva Jurjāne svinēja savu dzimšanas dienu JRT pagalmā. Saaicināja cilvēkus gan no mūsu teātra, gan no Operas. Tā nu sanāca, ka tajā vakarā es iepazinos ar Kristīni Zadovsku. Pēc sešiem gadiem mēs apprecējāmies, un pēc astoņiem gadiem piedzima Ādams un Magdalēna," atklāj Keišs.