Pagājušā gadā KNAB lietās konstatēta iespējama kukuļu nodošana valsts amatpersonām 133 985 eiro apmērā

Birojs 2023.gadā sāka 36 kriminālprocesus, no kuriem 11 sākti pēc operatīvās darbības laikā iegūtās informācijas, septiņi izdalīti no lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem, trīs sākti no Administratīvo pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas sniegtās informācijas un pārējie - no citiem informācijas avotiem. 2022.gadā sākti 32 kriminālprocesi, bet vēl gadu iepriekš 39 lietas.