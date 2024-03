"Mēs neesam vēl oficiāli šķirti." Rūta Judze par šā brīža situāciju ģimenē

Šajos procesos noteikti dominē kaut kādi ego. Ja mēs abstrahējamies no tā kodola, par ko bija mans "Facebook" raksts, un ņemam to, ka šķiras sieviete un vīrietis – vecāki, tad ļoti daudz kas ir atkarīgs no vecāku veselā saprāta un gudrības, un vēl daudziem apstākļiem. Bet es šeit nevaru ielikt savu situāciju. Es arī instancēs saskaros ar to – šie jau te ķīvējas, tas viss tik viennozīmīgi nav."