Itāļu popmūzikas veterānam Pupo pēc koncerta Kremlī aizliedz uzstāties Lietuvā

Jau ziņots, ka februāra beigās tika atcelts marta sākumā paredzētais amerikāņu dziedātājas LP koncerts Kauņas "Žalgiris" arēnā, jo viņa sociālajā tīklā "Instagram" ievietoja video, kurā redzama hūdijā ar Krievijas karoga krāsām un uzrakstu "LP Russia official". Dziedātāja video paskaidroja, ka hūdijs esot dāvana no faniem Krievijā, kā arī arī parādīja kartīti, kas datēta ar 24.februāri, kad apritēja otrā gadadiena kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. Uz kartītes LP fane Krievijā raksta, ka viņa šo hūdiju glabājusi kopš 2020.gada, kad koronavīrusa pandēmijas dēļ nav varējusi to pasniegt dziedātājai.