Tika cauri sveikā? UFC būs spiesta cīkstoņiem samaksāt kompensāciju gandrīz 340 miljonu vērtībā

2014. gadā virkne cīkstoņu sāka tiesvedības procesu pret UFC . Konkrētie cīkstoņi ar Čangu Lī priekšgalā vēlējās panākt izmaiņas UFC līgumu struktūrā, kā arī piedzīt no slavenās organizācijas kompensāciju par nepieņemami zemo atalgojumu. 2017. gadā Keidžens Džonsons ar domubiedriem sāka vēl vienu līdzīgu tiesvedības process.

Šobrīd nav zināms, vai vienošanās paredz arī kādas strukturālas izmaiņas UFC biznesa praksē, tomēr ir skaidrs, ka cīkstoņi piekrita krietni mazākai kompensācijai, nekā būtu bijis iespējams izcīnīt tiesas zālē. Ārzemju eksperti lēsa, ka cīkstoņi uzvaras gadījumā no UFC būtu varējuši piedzīt no 890 miljoniem līdz pat 1,6 miljardiem ASV dolāru. Lai panāktā vienošanās būtu oficiāla, to jāparaksta Nevadas štata tiesnesim Ričardam Bulveiram.