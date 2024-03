Tiesa izbeidz procesu pret "Skinest Rail" lietā par 500 000 eiro došanu bijušajam LDz vadītājam Magonim

Tiesa secināja, ka četru "2TE116" sērijas lietotu dīzeļlokomotīvju pārdošanas cena atbilda to tirgus vērtībai vai arī bija pat zemāka. "LDZ ritošā sastāva serviss" izvirzītie nosacījumi nedeva pamatu pieņemt, ka no minētā darījuma "Skinest Rail" varētu iegūt lielu peļņu, kas ievērojamā mērā pārsniegtu apsūdzībā norādīto naudas summu, kuras saņemšana inkriminēta Magonim. Līdz ar to neapstiprinājās jebkāda saistība starp Magoņa saņemtajiem naudas līdzekļiem un uzņēmuma "Skinest Rail" interesēm.