Mūžībā devies metālmākslinieks Indulis Urbāns

Urbāns dzimis mākslinieku ģimenē, tēvs Oļģerts Urbāns bija gleznotājs un māte Marta Urbāne - grafiķe. Urbāns no 1955.gada mācījās Rīgas 6.vidusskolā un no 1959.gada mācības turpināja Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas skolā. No 1963.gada Indulis Urbāns turpināja iegūt izglītību Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas (RLMV) Metāla mākslinieciskās apstrādes nodaļā.