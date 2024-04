VIDEO ⟩ Negaidītākā 50 punktu spēle NBA vēsturē? "Pistons" aizsargs Flins "eksplodē" Atlantā

Flinns, kurš spēli uzsāka no rezervistu soliņa, sasniedza savu rezultativitātes rekordu, kā arī kļuva par trešo rezervistu NBA vēsturē, kurš izcēlies vismaz ar 50 punktiem. Pirms viņa 1993.gadā to paveica Niks Andersons (50 punkti) un 2019.gadā Džamals Kroufords (51 punkts).

Trešdienas spēlē 25 gadus vecais aizsargs, kurš šīs sezonas vājākajai NBA komandai pievienojās februārī maiņas darījumā no Ņujorkas "Knicks", 34 nospēlētajās minūtēs realizēja 18 no 25 metieniem no spēles, deviņus no 12 soda metieniem, izcīnīja arī sešas atlēkušās bumbas zem groziem, atdeva piecas rezultatīvas piespēles, pārtvēra trīs bumbas un pieļāva četras kļūdas.