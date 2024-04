Saeimas deputāti izcīna otro vietu Baltijas Asamblejas basketbola turnīrā

Latvijas komandu kausa izcīņā pārstāvēja deputāti Artūrs Butāns (NA), Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV), Kristaps Krištopans (LPV), Ģirts Valdis Kristovskis (JV), Andris Kulbergs (AS), Lauris Lizbovskis (AS), Edgars Tavars (AS), Juris Viļums (AS), Jānis Vitenbergs (NA) un Jānis Vucāns (ZZS). Komandas kapteinis ir Krištopans, bet treneris Vilis Krištopans (LPV).