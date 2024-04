PVD uz laiku aptur ražošanu kombučas dzērieniem, kuriem pēkšņi atsprāguši korķi un traumējuši cilvēkus

Produkta ražotāja "LKOM" mājaslapā norādīts, ka "Kombuča dzīvības dzēriens" ir nepasterizēts kombučas dzēriens, kas atšķirībā no pasterizēta, filtrēta kombučas dzēriena ir jāuzglabā no plus divu līdz mīnus sešu grādu temperatūrā, kamēr pasterizētu kombučas dzērienu drīkst uzglabāt līdz plus 25 grādiem un 360 dienas.