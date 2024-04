Svētdien starp mākoņiem uzspīdēs saule

Svētdien starp mākoņiem lielā teritorijas daļā uzspīdēs saule, bet austrumos debesis būs mākoņainākas. No rīta dažviet Kurzemes rietumos, bet vakarā vietām valsts austrumos gaidāmi nokrišņi - pārsvarā lietus, no rīta arī slapjš sniegs, tāpēc no rīta atsevišķos posmos ceļi var būt slideni.