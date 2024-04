VIDEO ⟩ "Latvijas attīstībai" ziedojumu lieta: Tieslietu ministrija "atceras" par iestrēgušiem grozījumiem Krimināllikumā

Strīds par likuma interpretāciju

Stāstījis, ka ziedojis vēl no 2012. gada ienākumiem Baltkrievijā - ap 4000 eiro, kā arī no brāļa ikmēneša aizdevumiem 300-500 eiro.

Tiesā strīds bija par to, no cik seniem ienākumiem drīkst ziedot. KNAB uzskata – ka no iepriekšējā gada, partija – ka no senākiem.