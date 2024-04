Nosaukti kandidāti NBA sezonas vērtīgākā spēlētāja balvai

Uz Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas vērtīgākā spēlētāja jeb MVP balvu pretendē Nikola Jokičs no Denveras "Nuggets", Luka Dončičs no Dalasas "Mavericks" un Šejs Gildžess-Aleksandrs no Oklahomasitijas "Thunder", svētdien paziņoja līga.