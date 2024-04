Izbeidz administratīvo lietu par Rēzeknes novada deputāta Rasima iespējamu seksuālu uzmākšanos jaunietei

Patlaban 30 gadus vecā sieviete šogad februārī vērsās ar iesniegumu policijā. Tajā viņa apgalvoja, ka Rasims viņu pirms 12 gadiem it kā seksuāli pakļāvis un izmantojis.

Iesniegumā policijai sieviete minējusi arī gadījumus, kad no Rasima saņēmusi kailfoto. Tas noticis nesen - pēc tam, kad abu starpā vairākus gadus nav bijusi komunikācija.

Šā gada 8.martā policija sāka administratīvā pārkāpuma procesu par to, ka Rasims lietotnē "SnapChat" uzbāzīgi un traucējoši sazinājies ar sievieti.

Tomēr aprīlī sieviete no policijas saņēmusi vēsti, ka administratīvā lieta ir izbeigta. Policija neesot konstatējusi, ka Rasims attiecībā pret viņu vērsis agresīvu uzvedību. Policijas ieskatā nekas neesot liecinājis par nevēlamu, uzbāzīgu un traucējošu saziņu. To policija pamatojusi, minot, ka sievietei pēc pirmā kailfoto saņemšanas bija iespēja komunikāciju pārtraukt, taču viņa to neizdarīja.