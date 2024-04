Siliņa: Latvija bruņojas nevis karošanai, bet ilgstoša miera nodrošināšanai

Siliņa arī uzsvēra mākslīgā intelekta izmantošanas nozīmi valsts aizsardzībā. Siliņas vadītā valdība domājot par to, kā racionāli risināt mākslīgā intelekta jautājumus gan drošības un aizsardzības jomā, gan izglītībā, ekonomikā, transportā. Par to valdība drīz vien pieņemšot konceptuālus lēmumus. Aizsardzības industrijas pārstāvji būšot vieni no pirmajiem, kas par to uzzināšot un varēšot piedalīties projektos.