Vīrietim par uzbrukumu policistam Ogrē piespriež vienu gadu cietumā

Apsūdzētais apgalvoja, ka viņam bijis nodoms izvairīties no aizturēšanas, nevis uzbrukt policistam. Apgabaltiesa šai sakarā ir atsaukusies uz AT judikatūrā paustajām atziņām un norādījusi, ka nav izšķirošas nozīmes iemeslam, kādēļ apsūdzētais centies izvairīties no aizturēšanas, bet gan viņa apzināti veiktajām darbībām, kas bija saistītas ar vardarbību. Senāts atzina, ka apsūdzētā kasācijas sūdzībā nav izklāstīti tādi argumenti, kas varētu būt par pamatu apgabaltiesas lēmuma atcelšanai attiecīgajā daļā.