19. aprīlī pulksten 6.10 no rīta TVNET GRUPAS komanda ieradās Valsts prezidenta rezidencē Jūrmalā, lai šo dienu pavadītu kopā ar prezidentu Edgaru Rinkēviču. Šajā dienā prezidents bija sasaucis militārās padomes sēdi Rēzeknē, lai runātu par Nacionālo bruņoto spēku (NBS) atbalstu pašvaldībām un sabiedroto spēkiem. No agra rīta līdz pat vakaram redzējām, kā prezidents organizē savu dienu. Kas ir tas, ko cilvēki "no malas" neredz?