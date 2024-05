Ziemeļlatgales saules parka projekts ir izraisījis Valsts policijas interesi. Neizpratne par ENAP “neoficiālo pārbaudi”

Zemnieku saimniecība "Kotiņi" ir viens no lielākajiem sēklu audzētājiem Latgalē un arī viens no lielākajiem zemes īpašniekiem Balvu novadā. "Kotiņu" lauksaimniecības zemes 4,5 tūkstošu hektāru platībā atrodas pie pašas Krievijas robežas. Laukiem cauri stiepjas augstsprieguma līnija, pa kuru šobrīd vēl plūst elektrība no Krievijas, taču 2025.gadā Latvija no tās atslēgsies. Holdingā “PurpleGreen” ietilpstošā SIA "PurpleGreen Eenergy B" iecerējusi izbūvēt jaunu apakšstaciju un pieslēgties tīklam, novadot tajā iecerētā saules paneļu parkā saražoto enerģiju.