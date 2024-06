"Re:Baltica": Krievijas ĀM pieskatīts fonds Latvijā finansējis prokremlisko aktīvistu aizstāvēšanu

Fonds Latvijā darbojās kopš tā dibināšanas 2012.gadā līdz pat Krievijas iebrukumam Ukrainā, un finansējumu saņēmušas vismaz desmit vietējās organizācijas. Lielākie naudas saņēmēji no "Pravfonda" Latvijā bijušas divas biedrības - "Tiesiskās aizsardzības centrs" un "Latvijas Cilvēktiesību komiteja", kas no 2014. līdz 2022.gadam saņēmušas attiecīgi 356 000 un 362 000 eiro.

Kopumā Krievijas fondu atbalsts vietējām tautiešu organizācijām kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir apsīcis, rāda to gada pārskati. Valsts drošības dienests (VDD) to saista ar tā veiktajām pārrunām, kurās izteikti "brīdinājumi par nepieļaujamību sniegt jebkāda veida atbalstu agresorvalstij". Lielu ietekmi atstājusi arī banku atteikšanās veikt pārskaitījumus no Krievijas. Pērn vasarā ES sankciju sarakstā iekļāva arī pašu "Pravfondu", naudas saņemšanu no tā padarot par likuma pārkāpumu.