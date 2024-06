Zinātņu akadēmijas prezidenta Kalviņa ienākumi pērn palielinājušies par vairāk nekā 33 000 eiro

Lielāko daļu no saņemtā veido Latvijas Universitātes (LU) izmaksātais atalgojums 32 516 eiro par darbu padomes priekšsēdētāja amatā. Tas ir par 10 192 eiro vairāk nekā 2022.gadā. Savukārt no LZA Kalviņš saņēmis 18 002 eiro.

No "SEB bankas" Kalviņš pērn saņēma kopumā 14 616 eiro, bet no patentpakalpojumu uzņēmuma SIA "AAA Law Latvija" - 4000 eiro. 6462 eiro Kalviņš saņēma no zāļu ražotāja AS "Grindeks". Savukārt no Latvijas Organiskās sintēzes institūta, kur viņš strādā par laboratorijas vadītāju, saņemti kopumā 1843 eiro.