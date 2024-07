Piektdien īslaicīgi līs un daudzviet pūtīs brāzmains vējš

Tuvākajā naktī vietām īslaicīgi līs no aizejošajiem mākoņiem, bet Kurzemi no rietumiem sasniegs jauna un plašāka nokrišņu josla. Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses, piekrastē pieņemsies spēkā rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +11..+15 grādiem.