Laikraksts: Masks Trampa priekšvēlēšanu kampaņas laikā lietojis narkotikas

Miljardieris un Valdības efektivitātes departamenta (DOGE) vadītājs Īlons Masks Donalda Trampa priekšvēlēšanu kampaņas laikā esot lietojis narkotikas "daudz biežāk, nekā iepriekš bija zināms". Par to ziņo laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz avotiem uzņēmēja apkārtnē.