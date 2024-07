Latvijā pieaudzis paredzamais mūža ilgums

Savukārt kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas mūža ilgums kļuvis par sešiem gadiem garāks, bet 100 gadu laikā - 1924.-2023.gadā - vidējais paredzamais mūža ilgums ir pieaudzis par 22,4 gadiem - no 53,1 līdz 75,5 gadiem. Sievietēm paredzamais mūža ilgums pēdējo 100 gadu laikā ir kļuvis par 24 gadiem garāks, tam pieaugot no 56,4 līdz 80,4 gadiem, bet vīriešiem paredzamais mūža ilgums ir pieaudzis par 20,5 gadiem - no 49,9 līdz 70,4 gadiem.