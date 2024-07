Baltijas valstīm ir slikti attīstīta dzelzceļa sistēma, secināts "Greenpeace" pētījumā

Tādējādi pētījumā norādīts, ka ar mērenām investīcijām dzelzceļa infrastruktūrā, nodrošinot vidējo ātrumu 80 kilometri stundā (km/h) visos vilcienu maršrutos, tiešie vilcieni no Rīgas un Viļņas 18 stundu laikā varētu apkalpot vēl deviņas pilsētas, tostarp Hamburgu, Minheni un Zagrebu.

Kopumā pētījumā tika secināts, ka 114 jeb 12% no analizētajiem 990 maršrutiem starp Eiropas pilsētām ir tieši savienoti ar dzelzceļu, bet 69% no kopējiem maršrutiem ir tiešie avioreisi, kas apliecina, ka Eiropas transporta infrastruktūra joprojām mudina cilvēkus izvēlēties lidojumus, nevis vilcienus, neraugoties uz aviācijas daudz kaitīgāku ietekmi uz vidi. Tāpat norādīts, ka neviena no pētījumā analizētajām pilsētām pilnībā neizmanto potenciālu tiešo vilcienu pakalpojumu nodrošināšanai.