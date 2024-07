VIDEO Jaunietis brīvprātīgi pabeidz VAD un nesaņem solītās bezmaksas studijas. Kāpēc?

Tikmēr Aizsardzības ministrijā (AM) skaidro, ka, visticamāk, šāda situācija radusies nepietiekamas informācijas dēļ, kad katra no iesaistītajām pusēm jauno sistēmu ar valsts apmaksātajām budžeta vietām interpretējusi pēc saviem ieskatiem.

AM Preses nodaļas vadītājs Roberts Skraučs norāda, ka šis gadījums ir apliecinājums tam, ka ministrijai par to būs jārunā vairāk, it īpaši gatavojoties nākamā gada vasaras iesaukumam. "Tas būs tas, ko mēs darīsim, vairāk, detalizētāk skaidrojot to, kādas tad ir tās prasības, lai jaunietis, pabeidzot Valsts aizsardzības dienestu, var iegūt augstāko izglītību bez maksas," solīja Skraučs.